Love is in the air anticipazioni 29 settembre 2021: Eda vuole risvegliare l'amore di Serkan (Di martedì 28 settembre 2021) Love is in the air torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata: il ritorno di Serkan fa nascere in Eda la volontà di riconquistarlo. Love is in the air torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che Eda non ha intenzione di arrendersi di fronte al "nuovo amore" di Serkan. Eda è felice di ritrovare Serkan al suo risveglio, ma ben presto si rende conto che è solo un sogno, come mostra il promo dell'episodio 91. Invece dopo due mesi dall'incidente aereo, e creduto disperso da tutti tranne che da Eda, Serkan torna mano nella mano con Selin nel suo ufficio.

