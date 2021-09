Lory Del Santo, la morte di suo figlio Conor: ecco chi era il padre (Di martedì 28 settembre 2021) Lory Del Santo, la vita della showgirl è stata condizionata dalla morte prematura di suo figlio Conor. Ricordate la tragedia successa nel 1991? Lory Del Santo, showgirl italiana nata a Povegliano Veronese nel 1958 (Getty Images)La vita di Lory Del Santo è stata macchiata dalla tragica morte di suo figlio Conor. La showgirl a metà anni Ottanta ebbe una relazione con il chitarrista Eric Clapton e nel 1986 nacque appunto Conor. Il bambino, però, morì nel 1991 in seguito ad una terribile caduta da un balcone del 53° piano di un grattacielo di New York. Una vicenda incredibile e tremenda che ha segnato inevitabilmente la vita della coppia. Sia ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021)Del, la vita della showgirl è stata condizionata dallaprematura di suo. Ricordate la tragedia successa nel 1991?Del, showgirl italiana nata a Povegliano Veronese nel 1958 (Getty Images)La vita diDelè stata macchiata dalla tragicadi suo. La showgirl a metà anni Ottanta ebbe una relazione con il chitarrista Eric Clapton e nel 1986 nacque appunto. Il bambino, però, morì nel 1991 in seguito ad una terribile caduta da un balcone del 53° piano di un grattacielo di New York. Una vicenda incredibile e tremenda che ha segnato inevitabilmente la vita della coppia. Sia ...

