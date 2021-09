Lory Del Santo dalla Bortone | mini dress a 63 anni

Leggi su dilei

(Di martedì 28 settembre 2021) Si rinnova l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, lo show di Rai1 condotto da Serena: molti sono gli ospiti che si susseguono nel suo studio, portando la propria vita davanti alle telecamere. E, nel giorno del suo compleanno,Delci ha regalato grandissime emozioni. Il 28 settembre, l’attrice ha compiuto 63: splendida come non mai, ha preso parte alla trasmissione per una lunghissima intervista in cui si è raccontata a tutto tondo. Per l’occasione, ha voluto festeggiare realizzando uno dei suoi sogni di bambina, quello di essere una modella. Sfilando per il pubblico di Serena, ha davvero conquistato tutti. La Delha infatti scelto un look elegante e al contempo seducente, unnero impreziosito da ...