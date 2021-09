Lory Del Santo: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, film, Eric Clapton (Di martedì 28 settembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Lory Del Santo, ma conosciamola meglio! Lory Del Santo: chi è, età, carriera Lory Del Santo è nata a Povegliano Veronese il 28 settembre del 1958. Dopo aver esordito come valletta al Festivalbar nel 1975, tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 ha preso parte come attrice a numerosi film di genere italiani. Ha avuto il ruolo di bigliettaia nel programma Drive in negli anni ’80. Lory Del Santo è stata spesso al centro delle cronache rosa ed è tornata alla ribalta nel 2005 quando ha vinto la terza edizione de L’isola dei famosi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ancheDel, ma conosciamola meglio!Del: chi è, età,Delè nata a Povegliano Veronese il 28 settembre del 1958. Dopo aver esordito come valletta al Festivalbar nel 1975, tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 ha preso parte come attrice a numerosidi genere italiani. Ha avuto il ruolo di bigliettaia nel programma Drive in negli anni ’80.Delè stata spesso al centro delle cronache rosa ed è tornata alla ribalta nel 2005 quando ha vinto la terza edizione de L’isola dei famosi. ...

