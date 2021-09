Loghi oleografici di Naumann e il neomorfismo

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 28 settembre 2021) Le immagini dei brands assumono tridimensionalità e riflettono la luce neidi Martin. Il designer ha lavorato a un progetto per creare le immagini che rappresentano un marchio, utilizzando un approccio scientifico. Moda made in Italy: i brand più amati al mondo Quale metodo ha impiegato per realizzare i suoi