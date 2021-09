Liverpool | addio al leggendario Roger Hunt

Leggi su sportface

(Di martedì 28 settembre 2021) Ilattaccante deldegli anni ’60è morto all’età di 83 anni. L’inglese è stato il miglior marcatore di sempre del club di Anfield in campionato con 244 reti, ed è stato protagonista nei mondiali vinti dall’Inghilterra nel 1966 in cui mise a segno tre gol in sei partite. In nazionale collezionò 34 presenze con 18 reti. “non è secondo a nessuno per importanza nella storia delFC, questo è chiaro”, ha commentato l’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp. Sono ben 404 le presenze per il club. Sotto la guida tecnica di Bill Shankly,nel 1962 trascinò ilalla promozione in First division con 41 gol in altrettante partite e poi alla conquista di due campionati e di una Fa Cup tra ...