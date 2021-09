LIVE – Shakhtar Donetsk-Inter 0-1 | Youth League 2021 2022 DIRETTA

(Di martedì 28 settembre 2021) Ladi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 12:00 di martedì 28 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-1 (31? Casadei) 45? Finisce qui il primo tempo,U-19 in vantaggio! 38? ...

Advertising

NellySkri22 : RT @fcin1908it: LIVE Youth League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-1: vantaggio nerazzurro, Casadei! - interserpente : RT @fcin1908it: LIVE Youth League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-1: vantaggio nerazzurro, Casadei! - fcin1908it : LIVE Youth League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-1: vantaggio nerazzurro, Casadei! - internewsit : UEFA #YouthLeague, #Inter in vantaggio contro lo #Shakhtar! Segui il LIVE della partita: #ShakhtarInter - INTER291103 : RT @internewsit: LIVE - Segui #ShakhtarInter di UEFA #YouthLeague in diretta! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Shakhtar

Corriere dello Sport

...45 AFC Ajax - Beikta 21:00 Borussia Dortmund - Sporting CP UEFA > Champions League 2021/2022 > Gruppo D 18:45Donetsk - Inter 21:00 Real Madrid - FC Sheriff UEFA > Primavera Youth League ...La piattaforma che trasmette in streaming propone tutti gli incontri della serata, a parte il match di San Siro "" su Canale 5. Si comincia alle 18,45 conDonetsk - Inter con Riccardo ...Martedì 28 settembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la seconda giornata di ...La partita Shakhtar Donetsk - Inter del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il Gruppo D di Champions League ...