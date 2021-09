LIVE – Musetti-Kuzmanov 7-64 | 6-73 | 0-1 Atp Sofia 2021 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Musetti-Kuzmanov 7-6(4), 6-7(3), 0-1 Atp Sofia 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 28 settembre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e Dimitar Kuzmanov, valevole per il primo turno dell’Atp 250 di Sofia 2021. Impegno sulla carta agevole per il tennista azzurro, che ha perso 7 degli ultimi 9 incontri disputati, ed ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria. Il bulgaro Kuzmanov, in tabellone grazie ad una wild card, rappresenta un avversario perfetto per ottenere un successo. Allo stesso tempo, una sconfitta farebbe ancora più male del solito. Secondo i bookmakers, Musetti è ampiamente favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, aggiornati minuto per minuto, durante il tardo pomeriggio di martedì 28 settembre. COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Dimitar, valevole per il primo turno dell’Atp 250 di. Impegno sulla carta agevole per il tennista azzurro, che ha perso 7 degli ultimi 9 incontri disputati, ed ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria. Il bulgaro, in tabellone grazie ad una wild card, rappresenta un avversario perfetto per ottenere un successo. Allo stesso tempo, una sconfitta farebbe ancora più male del solito. Secondo i bookmakers,è ampiamente favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, aggiornati minuto per minuto, durante il tardo pomeriggio di martedì 28 settembre. COME SEGUIRE IL MATCH INIL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

