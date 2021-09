Live Milan - Atletico Madrid: San Siro riparte da dove aveva interrotto (Di martedì 28 settembre 2021) Formazioni ufficiali: Milan : Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim, Leao; Rebic. All. Pioli Atletico Madrid : Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, ... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) Formazioni ufficiali:: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim, Leao; Rebic. All. Pioli: Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Allegri ???? «Lavoriamo tutti insieme per fare le cose bene. Nell'episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato» LIVE… - JuventusTV : Ciao Moreno! ???? PREPARTITA LIVE: - sportli26181512 : Milan-Atletico Madrid, la moviola LIVE: due check del Var, niente rigori e tutto regolare. Giallo a Kessie: Dopo il… - zazoomblog : Milan Atletico Madrid 0-0 LIVE: mani di Tomori per il VAR non è rigore - #Milan #Atletico #Madrid #LIVE: -