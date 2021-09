LIVE – Italia-Repubblica Ceca 2-0 (25-19, 25-18, 25-15): seconda fase Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA (Di martedì 28 settembre 2021) La DIRETTA testuale di Italia-Repubblica Ceca, sfida valevole per la Pool E dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile. Nuovo confronto tra le due formazioni: nella prima fase gli Azzurrini di Angiolino Frigoni si sono imposti con un netto 3-0, ma i cechi proveranno a riscattarsi per avvicinarsi ai primi quattro posti. L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 28 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLA seconda fase FORMULA E ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Latestuale di, sfida valevole per la Pool E deiUnder 21dimaschile. Nuovo confronto tra le due formazioni: nella primagli Azzurrini di Angiolino Frigoni si sono imposti con un netto 3-0, ma i cechi proveranno a riscattarsi per avvicinarsi ai primi quattro posti. L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 28 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLAFORMULA E ...

