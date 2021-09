LIVE Giro di Sicilia 2021 | prima tappa in DIRETTA | tre uomini in fuga Il gruppo insegue a otto minuti

(Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 8’15” il vantaggio dei fuggitivi. 12.30 I fuggitivi si stanno avvicinando all’unico GPM di giornata. 12.27 Mancano 115 chilometri all’arrivo. 12.21 Oltre a Nibali, Valverde e Froome, c’è un altro veterano di rango al via: Romain Bardet. 12.18 Mancano 128 chilometri all’arrivo. 12.14 Ricordiamo che inc’è anche Vincenzo Nibali, il quale cerca il primo successo stagionale sulle strade di casa. 12.10 Ricordiamo i nomi dei tre fuggitivi: Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 12.06 42,3 km/h la media dellaora. 12.02 Percorsi i primi 40 chilometri di gara. 11.58 Sale a 8’05” il vantaggio dei fuggitivi. 11.54 Tra gli attesi protagonista della gara ci sono anche Alejandro Valverde e Chris ...

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA della prima frazione del di Sicilia 2021. La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è Ciclismo, Giro di Sicilia 2021: la diretta scritta della prima tappa da Avola a Licata, segui la corsa in tempo reale ...