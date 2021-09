LIVE Giro di Sicilia 2021 | prima tappa in DIRETTA | si apparecchia la tavola per la volata

(Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 Albanese sfrutta le curve per guadagnare un po’ di margine! 60 metri per lui! 15.31 ULTIMO CHILOMETRO! 15.31 Altro scatto ai 1500 metri dall’arrivo, questa volta di Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Guadagna qualche metro! 15.30 -2 al traguardo, UAE Team Emirates in testa al gruppo. 15.30 Ai -3 dal traguardo ci ha provato Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) ma viene subito fagocitato dal gruppo. 15.28 Ultimo chilometro che sarà complicato da interpretare: cinque curve ad angolo retto, l’ultima a -200 metri dal traguardo. 15.25 Andatura molto forte adesso, poco più di sei chilometri dal traguardo. 15.23 Ci si avvicina sempre di più al traguardo di Licata, tanti movimenti in gruppo. 15.20 Dieci chilometri all’arrivo. 15.18 Ripreso subito Cassara. 15.17 Ora Giacomo Cassara (Amore e Vita) tenta uno scattino, ...

Advertising

Redrosso6 : RT @arty_von: Grazie amici della 'la bottega del piacere' @PiacereLa - MrcBull : RT @arty_von: Grazie amici della 'la bottega del piacere' @PiacereLa - Maria33759436 : RT @ilgirodisicilia: ???? #IlGirodiSicilia @eolo_it è tornato! La Tappa 1 è partita! Segui la diretta: - Regione_Sicilia : RT @ilgirodisicilia: ???? #IlGirodiSicilia @eolo_it è tornato! La Tappa 1 è partita! Segui la diretta: - MusumeciClaudio : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @eolo_it 2021 ?? ?????Tappa 1 | ????? Stage 1 ? Avola - Licata ?? ?? 179 km (1100 D+) ? Partenza… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Will Ferrell, comico di punta del Saturday Night, veste i panni del vanesio e diabolico ... prende inla realtà di questa disciplina, dalla megalomania degli atleti allo sfarzo dei costumi. ...... clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags: autostrada palermo - mazara · ciclismo ·di sicilia · svincoli chiusi a - 29Al via oggi il Giro di Sicilia 2021. La competizione torna dopo lo stop per la pandemia di un anno fa. La prima tappa da Avola a Licata. Tanti i campioni in gara: da Nibali a Valverde ...La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate! La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è pronta a garantire grande spettacolo. uongiorno ...