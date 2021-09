LIVE Giro di Sicilia 2021, prima tappa in DIRETTA: sempre in tre davanti, il gruppo recupera (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 Tornano a raggrupparsi i tre davanti. 14.01 Zurlo ha 15” sui due inseguitori. 13.59 Il gruppo continua a recuperare, 3? di ritardo dai fuggitivi. 13.56 Non c’è accordo nel terzetto e Zurlo va via in solitaria. 13.53 65 chilometri all’arrivo. 13.49 Ricordiamo che al comando troviamo sempre Charles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 13.46 A tirare Trek-Segafredo e UAE Emirates. 13.43 Scende il margine dei fuggitivi: 3’44”. 13.40 Superati i 100 chilometri di corsa. 13.34 Lunga discesa ora. 13.31 Nel plotone è passato davanti David De La Cruz (UAE Emirates). 13.28 Il distacco del gruppo in cima è di 4’48”. 13.24 Charles-Etienne Chretien ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Tornano a raggrupparsi i tre. 14.01 Zurlo ha 15” sui due inseguitori. 13.59 Ilcontinua are, 3? di ritardo dai fuggitivi. 13.56 Non c’è accordo nel terzetto e Zurlo va via in solitaria. 13.53 65 chilometri all’arrivo. 13.49 Ricordiamo che al comando troviamoCharles-Etienne Chretien (Rally Cycling), Jacopo Cortese (Mg.K Vis VPM) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 13.46 A tirare Trek-Segafredo e UAE Emirates. 13.43 Scende il margine dei fuggitivi: 3’44”. 13.40 Superati i 100 chilometri di corsa. 13.34 Lunga discesa ora. 13.31 Nel plotone è passatoDavid De La Cruz (UAE Emirates). 13.28 Il distacco delin cima è di 4’48”. 13.24 Charles-Etienne Chretien ...

