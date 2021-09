LIVE Giro di Sicilia 2021 | prima tappa in DIRETTA | Molano su Albanese di un’incollatura

(Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Con questo successo,diventa il leader della classifica generale e di quella a punti. Charles-Etienne Chretien è invece primo nella classifica GPM. 15.36 Il terzo posto è proprio per Richeze, avanti a Matteo Moschetti e Filippo Fiorelli.si è un po’ piantato negli ultimi metri, facilitando la rimonta di. 15.35 Il velocista colombiano concretizza il lavoro della sua squadra, la UAE Team Emirates. Vincenzoè andato vicinissimo a scombinare i piani del sudamericano, che si è affidato a Maximiliano Richeze riportandolo sotto all’azzurro e superandolo negli ultimi 20 metri! 15.33 JUAN SEBASTIAN! VINCE SUL TRAGUARDO DI LICATA BATTENDOALLO SPRINT! 15.33 ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Al via oggi il Giro di Sicilia 2021. La competizione torna dopo lo stop per la pandemia di un anno fa. La prima tappa da Avola a Licata. Tanti i campioni in gara: da Nibali a Valverde ...La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.00, mi raccomando, non mancate! La gara a tappe sicula, dopo un anno di sport, torna in questo autunno ed è pronta a garantire grande spettacolo.