LIVE Giro di Sicilia 2021 | prima tappa in DIRETTA | il gruppo ha la fuga nel mirino

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Ripresi ormai dalCharles-Etienne Chretien e Jacopo Cortese. 14.49 Ce la sta mettendo tutta Matteo Zurlo. Il ventitreenne della Zalf Euromobil Fior si sta facendo notare in vista del 2022, annata per cui non ha un contratto professionistico. 14.46 Cortese e Chretien si sono rialzati. In breve verranno riassorbiti dal. 14.45 Zurlo continua nella sua azione solitaria, ora è a 30 chilometri dall’arrivo. 14.42 Anche il, trainato dalla UAE Team Emirates, a Gela. Margine di 1’51”. 14.41 L’uomo della Zalf Euromobil Fior ha guadagnato qualche metro di vantaggio sui compagni di. 14.40 Matteo Zurlo vince la volatina di Gela. Secondo Chretien, terzo Cortese. 14.38 I fuggitivi sono a un chilometro dallo sprint di Gela. 14.36 ...