L’Italia vince anche all’estero | la bellissima Jessica Marchi eletta ‘Miss Earth Air Australia 2021’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 settembre 2021) Un anno davvero incredibile perche ha conquistato titoli su titoli: dagli europei di calcio, alle Olimpiadi, alla musica, alla pasticceria. Ora arriva l’ennesimo trionfo italiano, o meglio di un’italiana emigrata in, nel campo della bellezza. Lei si chiamaed è appena stataMissAir2021.naMissAir2021è nata in Italia, in provincia di Bergamo, e si è trasferita inall’età di 15 anni. La sua bellezza mediterranea ha colpito i giudici del concorso di bellezzano, fino a farle aggiudicare ...