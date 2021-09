LinkedIn conferma: Lead Generation essenziale per il fatturato delle aziende B2B (Di martedì 28 settembre 2021) La priorità dei reparti marketing e vendite delle aziende B2B è acquisire costantemente nuovi contatti (“Lead”, in gergo marketing) e ottimizzare le attività che servono a firmare più contratti. Non tutti, però, sono ancora consapevoli delle attività esistenti che permettono di presidiare l’intero potenziale del mercato, aumentando notevolmente il numero di Lead in entrata. Vediamole insieme. Quali attività include la Lead Generation Innanzitutto, fare Lead Generation significa presidiare tutti i canali, sia digitali che offline, per acquisire nuovi potenziali clienti. Tra le attività più comuni, lato digital, troviamo la SEO (ottimizzazione del sito web aziendale per farlo comparire tra i primi risultati dei motori di ricerca), la ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) La priorità dei reparti marketing e venditeB2B è acquisire costantemente nuovi contatti (“”, in gergo marketing) e ottimizzare le attività che servono a firmare più contratti. Non tutti, però, sono ancora consapevoliattività esistenti che permettono di presidiare l’intero potenziale del mercato, aumentando notevolmente il numero diin entrata. Vediamole insieme. Quali attività include laInnanzitutto, faresignifica presidiare tutti i canali, sia digitali che offline, per acquisire nuovi potenziali clienti. Tra le attività più comuni, lato digital, troviamo la SEO (ottimizzazione del sito web aziendale per farlo comparire tra i primi risultati dei motori di ricerca), la ...

Malvaldi si conferma in testa alla classifica dei 10 libri più venduti della settimana Nell'ultima classifica di settembre dei 10 libri più venduti della settimana in Italia si conferma stabile in testa "Bolle di Sapone" di Malvaldi ...

Gli eventi a pagamento in arrivo su LinkedIn?

Gli eventi a pagamento in arrivo su LinkedIn? La società conferma: in fase di sperimentazione la possibilità di vendere biglietti per partecipare agli eventi direttamente attraverso il social.

