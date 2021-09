L' Infinito Armani | tra fantasia e coerenza L' estate Ferragamo | sobria e sensuale

(Di martedì 28 settembre 2021), le cifre intramontabili dello stile Giorgio, la certezza su cui puoi sempre contare, come a chiudere con lo spessore della sua fermezza preziosa la parentesi di questi ritrovati giorni milanesi di moda ricchi di contaminazioni ed effetti, a tratti confusi, di proposte timide e qualche volta orientate a cercar semplici scappatoie.per un perfetto métissage di suggestioni che segnano anche il ritorno al “teatrino” di Via Borgonovo, lo spazio più intimo delle origini, delle fantastiche sfilate degli anni ’80 e ’90, a giusta misura di un contatto e di vicinanza tra l’abito e il pubblico, per una collezione primavera-2022 che è “una mescolanza di influenze, di ricordi di viaggio, di luce colori che si accendono e il rigore che si ...

... li si può quasi toccare, con il mare placido che fa da sfondo e i versi de L'leopardiano ... "Il mio rigore si ammorbidisce - dice, con un'aria serafica da saggio che molto ha visto - I ...Giorgioha ancora una volta dimostrato di essere unico. Inimitabile. A conclusione della ... Ed era poi uscito in passerella, con gli occhi lucidi per la commozione, citando 'L'' di ...Emozioni, suggestioni e un senso di infinito leopardiano nella nuova collezione Armani P/E 2022 presentata alla Milano Fashion Week.Un fondale acquatico illuminato dalle luci del tramonto. È questo lo scenario in cui in un mare di dolcezza viene presentata la collezione per la prossima estate di ...