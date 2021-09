L’indagine su Morisi agita la Lega. Salvini grida al complotto: «Attacco gratuito a 5 giorni dal voto» (Di martedì 28 settembre 2021) «Scusi, lei spaccia?». Nelle centinaia di immagini di Matteo Salvini che durante la campagna elettorale a Bologna andava a citofonare a casa di ignari cittadini tornate a circolare ieri dopo la notizia delL’indagine su Luca Morisi c’è tutto il surreale della situazione in cui si è andata a infilare la Lega. L’indagine per droga nei confronti dell’ex social media manager e fedelissimo del Capitano, arriva in un momento in cui il partito è in ebollizione. E sulla graticola c’è proprio la linea del segretario. Insieme alla Bestia, la macchina di propaganda messa su dall’ex professore di filosofia e che ieri è sembrata a tutti più morta che viva. Mentre proprio Salvini comincia a pensare che tutta la vicenda faccia parte di un piano per fermare la sua ascesa a Palazzo Chigi. «Per me chi ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) «Scusi, lei spaccia?». Nelle centinaia di immagini di Matteoche durante la campagna elettorale a Bologna andava a citofonare a casa di ignari cittadini tornate a circolare ieri dopo la notizia delsu Lucac’è tutto il surreale della situazione in cui si è andata a infilare laper droga nei confronti dell’ex social media manager e fedelissimo del Capitano, arriva in un momento in cui il partito è in ebollizione. E sulla graticola c’è proprio la linea del segretario. Insieme alla Bestia, la macchina di propaganda messa su dall’ex professore di filosofia e che ieri è sembrata a tutti più morta che viva. Mentre propriocomincia a pensare che tutta la vicenda faccia parte di un piano per fermare la sua ascesa a Palazzo Chigi. «Per me chi ...

