L’impresa dello Sheriff che vince 2-1 contro il Real Madrid L’Uefa | «Il più grande shock di sempre?» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 28 settembre 2021) Loa sorpresa il match al Bernabeu, in casa dele compie. Dopo il successo all’esordiolo Shakhtar Donetsk, la squadra moldava ripete il successo anchela squadra di Ancelotti. Finisce 2 a 1 per loche così facendo si porta a 6 punti in classifica al comando del gruppo D. Questa è la prima volta nella sua storia che loriesce ad accedere alla fase a gironi della Champions League. Sul profilo social delChampions League, la reazione ironica al clamoroso risultato: September 28, 2021 September 28, 2021 Leggi anche: La Champions League riparte con l’ombra della Superlega: montepremi più ricco e addio alla regola del gol in ...