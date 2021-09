Limiti al consumo | la crisi energetica preoccupa Pechino

(Di martedì 28 settembre 2021) Prima laimmobiliare, poi quella. In questi giorni l’elettricità in Cina viene distribuita a singhiozzo, con particolari cali di tensione nelle province del Nordest. Complice la scarsa comunicazione dei governi locali, ecco che il piano diper abbattere le emissioni e calmierare i consumi sta creando problemi in tutto il Paese. LA SITUAZIONE è peggiorata negli ultimi sette giorni, quando le interruzioni nella rete hanno costretto le fabbriche a interrompere la produzione. Ma non è la prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ExtremaRatio4 : #Xijinping punta al banco Ma è un gioco pericoloso La volontà senza precedenti di #Pechino nel rispettare i limiti… - iuvinale_n : #Xijinping punta al banco Ma è un gioco pericoloso La volontà senza precedenti di #Pechino nel rispettare i limiti… - TheQ_continuum : @DarkLadyMouse Nessun rispetto dei limiti di velocità 130 km/ho e/o sorpasso pericoloso, incidenti mortali, consumo… - NickNaso : @WindTreOfficial da Dicembre 2020 ho un abbinamento Easy Pay con Giga illimitati per lavoro ho bisogno di una buona… - VoxClamantis5 : @SusySo3 @Yi_Benevolence la capienza è stabilita da chi ritiene di aver diritto a vivere senza limiti, e quindi ved… -

Ultime Notizie dalla rete : Limiti consumo

Il Post

...è genericamente "contro la droga" " come è sempre stato Salvini " non c'è differenza trae ... dal momento che l'attuale disciplina sulle sostanze stupefacenti prevede soltanto dei...... in relazione anche alla compatibilità con la disciplina in tema dialla concessione di ... agendo sul versante delo su quello della produzione dei servizi. Tale fenomeno produce costi ...Molte fabbriche hanno sospeso o ridotto la produzione per non superare i limiti sui consumi energetici, in un periodo in cui si produce di più in vista del Natale ...