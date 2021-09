Lila, la figlia di Kate Moss, in passerella a Milano per Versace con il sensore per il diabete in vista (Di martedì 28 settembre 2021) Sulle passerelle della Milano Fashion Week , Lila Moss, la figlia di Kate Moss e Jefferson Hack, ha sfilato per Versace con indosso il sensore adesivo per la glicemia , il cosiddetto POD, Point Of ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Sulle passerelle dellaFashion Week ,, ladie Jefferson Hack, ha sfilato percon indosso iladesivo per la glicemia , il cosiddetto POD, Point Of ...

Advertising

Gazzettino : Lila, la figlia di Kate Moss, in passerella a Milano per Versace con il sensore per il diabete in vista - amaranelladoc : Versace by Fendi: la figlia di Kate Moss, Lila, sfila in passerella con il patch per il diabete - naatluxx : @mibebespos saranno amiche lila e sua figlia capisci?? - stylingrad : Lila Grace, figlia di Kate Moss, sfila per Versace by Fendi e Fendi by Versace, la collaborazione tra i due marchi… - lillydessi : Lila Grace Moss, la sfilata con il grande cerotto per diabetici - Io Donna -