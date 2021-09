“L’ho vista che piangeva”, la frase su Denise Pipitone: ora arriva la verità (Di martedì 28 settembre 2021) Denise Pipitone, nel lungo filone della sua scomparsa questa frase è stata al vaglio degli inquirenti della Procura di Marsala Sembrava che si fosse aperta un’altra via ma invece si è rivelato un nuovo vicolo cieco, l’ennesimo in questi diciassette anni, da quando Denise Pipitone è scomparsa. Con l’indagine a carico di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave si sperava che si potesse far luce sulla vicenda; se non risolvere il caso, almeno fare un passo avanti. I pubblici ministeri di Marsala hanno infatti chiesto al Gip di archiviare il caso a loro carico perché tutto era retto da una bugia, crollata come un castello di sabbia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Green pass, più persone allo stadio: quali sono le nuove decisioni Denise Pipitone, ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021), nel lungo filone della sua scomparsa questaè stata al vaglio degli inquirenti della Procura di Marsala Sembrava che si fosse aperta un’altra via ma invece si è rivelato un nuovo vicolo cieco, l’ennesimo in questi diciassette anni, da quandoè scomparsa. Con l’indagine a carico di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave si sperava che si potesse far luce sulla vicenda; se non risolvere il caso, almeno fare un passo avanti. I pubblici ministeri di Marsala hanno infatti chiesto al Gip di archiviare il caso a loro carico perché tutto era retto da una bugia, crollata come un castello di sabbia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Green pass, più persone allo stadio: quali sono le nuove decisioni, ...

