L’Europa spinge il salario minimo. Confindustria e sindacati dicono No. La riforma bandiera del M5S sparita dal Recovery Plan. E chi dovrebbe difendere i lavoratori sta coi padroni (Di martedì 28 settembre 2021) Come sul Reddito di cittadinanza anche sul salario minimo lo schema dei favorevoli e dei contrari si ripropone più o meno identico. Da una parte le destre dall’altra l’asse giallorosso e L’Europa. A difendere l’esigenza di paghe dignitose per tutti i lavoratori c’è il M5S che ha fatto del salario minimo un tema identitario sin dal 2013. E che oggi in questa battaglia come alleati trova Leu nella maggioranza e all’opposizione Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Il Pd, a parte una sparuta minoranza – a cui ha dato voce Enrico Letta (leggi l’articolo) – lo ha finora affossato. I dem vicini al sindacato non lo hanno mai visto di buon occhio e lo stesso si dica per gli ultrariformisti del Nazareno polemici nei confronti dei Cinque Stelle e fautori della teoria del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) Come sul Reddito di cittadinanza anche sullo schema dei favorevoli e dei contrari si ripropone più o meno identico. Da una parte le destre dall’altra l’asse giallorosso e. Al’esigenza di paghe dignitose per tutti ic’è il M5S che ha fatto delun tema identitario sin dal 2013. E che oggi in questa battaglia come alleati trova Leu nella maggioranza e all’opposizione Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Il Pd, a parte una sparuta minoranza – a cui ha dato voce Enrico Letta (leggi l’articolo) – lo ha finora affossato. I dem vicini al sindacato non lo hanno mai visto di buon occhio e lo stesso si dica per gli ultrariformisti del Nazareno polemici nei confronti dei Cinque Stelle e fautori della teoria del ...

