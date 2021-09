Letta su Faz, serve un nuovo New Generation EU europeo (Di martedì 28 settembre 2021) "La cosa più importante sarebbe una nuova edizione del 'New Generation EU come un puro programma europeo": lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta in un'intervista al quotidiano ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 28 settembre 2021) "La cosa più importante sarebbe una nuova edizione del 'NewEU come un puro programma": lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enricoin un'intervista al quotidiano ...

Germania al voto nell’incertezza, finisce l’era di Angela Merkel Roma, 26 set. (askanews) - I circa 60,4 milioni di elettori tedeschi si recano oggi alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti al Bundestag, la camera bassa del Parlamento federale e scegliere chi ...

