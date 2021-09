L' étoile ha mosso qui i primi passi sulle punte nel mondo della danza e la città non la dimenticherà mai

Leggi su iodonna

(Di martedì 28 settembre 2021) Carla Fracci, 84 anni, una vitaguarda le foto La sua scomparsa risale ormai a quattro mesi fa – era il 27 maggio – ma la sua Milano non smette di omaggiarla. Carla Fracci, prima ballerina “assoluta” secondo il New York Times e tra i nostri più grandi orgogli nazionali, da ieri è ricordata anche con una targa posta sull’edificiocasa dove visse con la famiglia negli anni in cui iniziò la sua straordinaria carriera. Leggi anche › Addio a Carla Fracci: l’si è ...