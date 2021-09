L’energia di un sorriso

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 28 settembre 2021) Andare in scena. Guardare gli spettatori. Intravederne gli sguardi. Sentirli ridere. Una sera a teatro. Una giornata no. Una risata. Endorfine nell’organismo. L’umore che si rialza. Una sensazione di benessere. Uno scambio di forza positiva. che fa bene al cuore. La comicità ci accompagna da epoche remote. Dalla Grecia a Roma, passando per la Commedia dell’Arte nata nel XVI secolo, a Carlo Goldoni del ‘700. L’umorismo è un’affermazione di dignità, una dichiarazione della superiorità dell’uomo su tutto ciò che gli accade ROMAIN GARY E oggi? Oggi la comicità, come sempre, è un modo per affrontare il quotidiano, sbeffeggiarlo, esorcizzarlo. Oggi, più di ieri, un attore comico ha a disposizione innumerevoli temi con cui intrattenere il pubblico. Satira, attualità, politica. Sono importanti il ritmo, la voce e… l’idea giusta. Quell’originalità creativa capace di ...