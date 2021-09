Lega Serie A contro Dazn | il Corriere della Sera | “Lettera durissima | si chiede maggior rispetto”

(Di martedì 28 settembre 2021) Durada parteA nei confronti diin seguito ai diversi problemi riscontrati con l’app e lo streaming delle partite del massimo campionato. La missiva, secondo ilche ha rivelato il contenuto, ha toni parecchio fermi e da essa traspaiono preoccupazione e sconforto da partegovernance del calcio italiano: sidi offrire un servizio di qualità come previsto dal bando e di averedel consumatore finale. Gli sponsor sono sul piede di guerra per la minor visibilità dovuta ai disservizi, al momento comunque non ci sono minacce di un piano B, seppur la situazione sia molto tesa. SportFace.

Lo ha deciso il Tribunale di Milano dopo che laB aveva nei giorni scorsi depositato un ricorso cautelare nei confronti di alcuni servizi IPTV illegali. La pronuncia, in via d'urgenza, ha ...In seguito al ricorso presentato dallaB , il Tribunale di Milano ha disposto il blocco con effetto immediato di 16 indirizzi telematici. Questi ultimi trasmettevano illegalmente i match del campionato cadetto in streaming. Si ...ROMA – Blocco immediato di 16 indirizzi telematici attraverso i quali venivano trasmesse, in modalità live streaming, le gare del campionato della Serie BKT2021/2022. Lo ha deciso il Tribunale di Mila ...La decisione del Tribunale di Milano dopo il ricorso d'urgenza presentato dallo Lega: "Riconosciuto il grave danno subito" ...