Lega, Pillon contro Morisi: “Non mi è mai piaciuto, certe cose le sapevano tutti” (Di martedì 28 settembre 2021) “Sono disgustato dalla schifezza mediatica che condanna le persone senza che ci sia un giudice o un tribunale a farlo, prima che sia un giudice a provare qualsiasi cosa”. Sono le parole con cui Matteo Salvini oggi è tornato a difendere uno dei suoi principali collaboratori, travolto da uno scandalo che rischia di dividere la Lega. La notizia dell’indagine per una vicenda Legata all’uso di droghe a carico di Luca Morisi, considerato l’artefice della macchina propagandistica sui social del leader della Lega, nota come “La Bestia”, ha subito spinto Salvini a esprimere solidarietà a vicinanza a quello che ha definito come “un amico” che ha commesso “un errore che non ti aspetti”. “Su di me potrai contare. Sempre” ha scritto ieri su Facebook. “Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri”. Tuttavia all’interno della ... Leggi su tpi (Di martedì 28 settembre 2021) “Sono disgustato dalla schifezza mediatica che condanna le persone senza che ci sia un giudice o un tribunale a farlo, prima che sia un giudice a provare qualsiasi cosa”. Sono le parole con cui Matteo Salvini oggi è tornato a difendere uno dei suoi principali collaboratori, travolto da uno scandalo che rischia di dividere la. La notizia dell’indagine per una vicendata all’uso di droghe a carico di Luca, considerato l’artefice della macchina propagandistica sui social del leader della, nota come “La Bestia”, ha subito spinto Salvini a esprimere solidarietà a vicinanza a quello che ha definito come “un amico” che ha commesso “un errore che non ti aspetti”. “Su di me potrai contare. Sempre” ha scritto ieri su Facebook. “Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri”. Tuttavia all’interno della ...

