Lega | Marcucci Pd | ' basta con politica dell' odio'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Come il M5S dei tempi andati, oggi anche la Lega si scontra con la realtà, con le contraddizioni del populismo". Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci. "La politica dell'odio vocata alla distruzione dell'avversario -continua- che in questi anni ha aggredito, infangato senza pietà, sembra sempre più in cortocircuito. Che sia la volta buona per voltare pagina una volta per tutte. Dovremmo ringraziare questa triste vicenda giudiziaria e politica, che come protagonista ha Luca Morisi".

