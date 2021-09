L’effetto Pigmalione spiega la crisi di carburante nel Regno Unito

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 settembre 2021) Nel, la carenza di carburanti sta paralizzando il paese. Molte pompe di benzina stanno chiudendo perché sprovviste di scorte per mancanza di autotrasportatori che effettuino consegne. Una situazione paradossale che richiama lapetrolifera del 1973, con la differenza che allora ci fu un blocco in quasi tutto l’Occidente, causato dall’embargo dei paesi dell’Opec (su tutti, l’Arabia Saudita) verso i finanziatori di Israele nella guerra dello Yom Kippur. Attualmente, delle 8mila stazioni di rifornimento presenti in Gran Bretagna, 5500 hanno terminato ile le altre, secondo la Petrol Retailers Association, sono «parzialmente a secco», anche se, almeno per ora, l’Irlanda del Nord sembra salva dall’emergenza. Una situazione che solo qualche giorno fa sembrava sotto controllo, ma che in queste ore ...