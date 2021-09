Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Young Boys

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 28 settembre 2021) Domani l’ospita loper la seconda giornata della fase a gironi di Uefa Champions League 2021-22. Al Gewiss Stadium Gasperini dovrebbe schierare una formazione abbastanza collaudata, Muriel probabilmente tornerà in panchina dopo tante gare di assenza. Occhio agli svizzeri che hanno sorpreso tutti dopo il successo interno all’esordio ai danni del Manchester United. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.(4-2-3-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Spielmann, Aebischer, Ngamaleu; Siebatcheu. All. Wagner. Foto: TwitterL'articolo proviene ...