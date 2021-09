Le serie e i film da non perdere su Sky a ottobre (Di martedì 28 settembre 2021) La programmazione Sky di ottobre mantiene il ritmo con tante, proprio tante novità. Sono addirittura nove (su dieci titoli in uscita) le serie nuove in arrivo, a partire da Belgravia, dramma storico di Julian Fellows, creatore di Downton Abbey, ambientato all'epoca della Reastaurazione, fino ad American Crime Story: Impeachment, la terza stagione della serie antologica di Ryan Murphy, questa volta dedicata allo scandalo Sexgate. Sempre tra le novità del fronte seriale, c'è il remake di The Equalizer, il western (The Son) con Pierce Brosnan, un paio di family drama e altrettanti polizieschi. Ricco anche il programma dei documentari, che tra Sky Arte e il canale dedicato (nato all'inizio dell'estate) Sky Documentaries, propone una varietà davvero notevole di titoli. E i film? Naturalmente non mancano, in maniera ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021) La programmazione Sky dimantiene il ritmo con tante, proprio tante novità. Sono addirittura nove (su dieci titoli in uscita) lenuove in arrivo, a partire da Belgravia, dramma storico di Julian Fellows, creatore di Downton Abbey, ambientato all'epoca della Reastaurazione, fino ad American Crime Story: Impeachment, la terza stagione dellaantologica di Ryan Murphy, questa volta dedicata allo scandalo Sexgate. Sempre tra le novità del fronte seriale, c'è il remake di The Equalizer, il western (The Son) con Pierce Brosnan, un paio di family drama e altrettanti polizieschi. Ricco anche il programma dei documentari, che tra Sky Arte e il canale dedicato (nato all'inizio dell'estate) Sky Documentaries, propone una varietà davvero notevole di titoli. E i? Naturalmente non mancano, in maniera ...

luigisky2 : @bunko_el @MartinKeufaver penso che se tu fossi intelligente non vivresti in un mondo tutto tuo di caxxate scopiazz… - andfranchini : RT @ClaraMutsc: Film e serie televisiva di successo va a @SkyItalia sono i migliori - Emmachampagne95 : RT @CineFacts_: Cosa vi attira di più? Un heist movie con The Rock, Stranger Things 4, la serie TV di The Sandman, il nuovo film di Adam Mc… - notamovie_ : RT @trashloger: Comunque non capisco perché siate così contro al doppiaggio ??? averlo non impedisce ad altri di guardare un film o una ser… - CineFacts_ : Cosa vi attira di più? Un heist movie con The Rock, Stranger Things 4, la serie TV di The Sandman, il nuovo film di… -