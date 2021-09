Le scuole e le strade di Ardea e Pomezia si rifanno il look: paga Città Metropolitana (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Proseguono con regolarità le attività della Città Metropolitana per portare avanti i lavori programmati su scuole e strade di competenza dell’Ente. Tra queste anche quelle che rientrano nei comuni di Ardea e Pomezia. Ecco tutti gli interventi in programma. Lavori in corso sull’Ardeatina In corso i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti (finanziamento da fondi MIT, Importo € 2.914.538,41). Programmato per l’anno finanziario 2021 i lavori di riqualificazione S.P. 3/e Ardeatina dal km 9+516 al 23+200, per un importo pari a € 2.250.000,00. Inoltre, è in corso il lavoro finanziato dal Bando Periferie per il Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Proseguono con regolarità le attività dellaper portare avanti i lavori programmati sudi competenza dell’Ente. Tra queste anche quelle che rientrano nei comuni di. Ecco tutti gli interventi in programma. Lavori in corso sull’tina In corso i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti (finanziamento da fondi MIT, Importo € 2.914.538,41). Programmato per l’anno finanziario 2021 i lavori di riqualificazione S.P. 3/etina dal km 9+516 al 23+200, per un importo pari a € 2.250.000,00. Inoltre, è in corso il lavoro finanziato dal Bando Periferie per il Progetto di riqualificazione dal G.R.A. al confine del Comune ...

