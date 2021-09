Le regole per il green pass sul posto di lavoro dal 15 ottobre (Di martedì 28 settembre 2021) Dal prossimo 15 ottobre, l’obbligo del green pass verrà esteso a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Sarà necessario per impiegare badanti o colf presso le abitazioni, ma la verifica non sarà obbligatoria per i liberi professionisti che offrono servizi presso i domicili, come idraulici ed elettricisti, i quali però dovranno mostrarlo se accedono a un luogo di lavoro pubblico o privato. Questi sono alcuni degli aggiornamenti forniti dal governo per chiarire come funzioneranno le nuove misure di sicurezza. Vediamo le altre nel dettaglio. I liberi professionisti devono avere il green pass? Per accedere a luoghi di lavoro pubblici o privati, per svolgere la propria attività, i liberi professionisti dovranno mostrare la certificazione ai ... Leggi su wired (Di martedì 28 settembre 2021) Dal prossimo 15, l’obbligo delverrà esteso a tutto il mondo del, sia pubblico che privato. Sarà necessario per impiegare badanti o colf presso le abitazioni, ma la verifica non sarà obbligatoria per i liberi professionisti che offrono servizi presso i domicili, come idraulici ed elettricisti, i quali però dovranno mostrarlo se accedono a un luogo dipubblico o privato. Questi sono alcuni degli aggiornamenti forniti dal governo per chiarire come funzioneranno le nuove misure di sicurezza. Vediamo le altre nel dettaglio. I liberi professionisti devono avere il? Per accedere a luoghi dipubblici o privati, per svolgere la propria attività, i liberi professionisti dovranno mostrare la certificazione ai ...

