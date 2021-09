Le reazioni opposte al caso Morisi di chi è stato vittima della Bestia sui social (Di martedì 28 settembre 2021) Sicuramente, in tutta la storia di Luca Morisi indagato per la vicenda legata ad alcuni ragazzi che hanno affermato di aver ricevuto degli stupefacenti dall’ormai ex guru social della Lega (e all’interno della cui abitazione è stata ritrovata una quantità compatibile con l’uso personale), ha sorpreso la reazione del mondo dei social network, il terreno su cui lo stesso Luca Morisi ha lavorato per anni al fine di portare in auge la figura di Matteo Salvini in quanto personaggio pubblico. Lo sappiamo, Luca Morisi è stato il fautore del metodo denominato La Bestia dagli stessi leghisti: quel sistema che vede la presenza continua di un soggetto politico sui trend del giorno, che si è avvalso dell’esposizione di volti e di pensieri di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 settembre 2021) Sicuramente, in tutta la storia di Lucaindagato per la vicenda legata ad alcuni ragazzi che hanno affermato di aver ricevuto degli stupefacenti dall’ormai ex guruLega (e all’internocui abitazione è stata ritrovata una quantità compatibile con l’uso personale), ha sorpreso la reazione del mondo deinetwork, il terreno su cui lo stesso Lucaha lavorato per anni al fine di portare in auge la figura di Matteo Salvini in quanto personaggio pubblico. Lo sappiamo, Lucail fautore del metodo denominato Ladagli stessi leghisti: quel sistema che vede la presenza continua di un soggetto politico sui trend del giorno, che si è avvalso dell’esposizione di volti e di pensieri di ...

