Lazio-Roma, le decisione del giudice sportivo su Zaniolo! (Di martedì 28 settembre 2021) È arrivata la decisione del giudice sportivo su Nicolò Zaniolo, dopo il gesto del fantasista della Roma al termine del derby con la Lazio, perso dai suoi per 3-2. Per lui ammenda di 10mila euro con la seguente motivazione: "Per aver, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale". Nessuna squalifica, quindi, per Zaniolo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

