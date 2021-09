Lazio-Roma, l’AIA contro Mourinho: “teatrino inaccettabile” (Di martedì 28 settembre 2021) Il derby tra Lazio e Roma rischia di portare conseguenze, nel dettaglio il comportamento di José Mourinho ha fatto andare su tutte le furie i vertici dell’AIA. E’ quanto riporta il Messaggero, l’atteggiamento è stato definito “inaccettabile”, “non deve più ripetersi”, “saremo severissimi”, “un teatrino”. Inoltre i vertici dell’AIA hanno bocciato la direzione di Guida che avrebbe dovuto sanzionare il portoghese. Il designatore Rocchi ha chiesto di usare massima severità già a partire dalle prossime partite. Il ‘duello’ tra lo Special One e gli ufficiali di gara sarebbe iniziato già dal riscaldamento e si sarebbe infiammato in occasione del mancato rigore concesso ai giallorossi per un fallo non fischiato per un contatto tra Hysaj e Zaniolo. Un nuovo episodio si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Il derby trarischia di portare conseguenze, nel dettaglio il comportamento di Joséha fatto andare su tutte le furie i vertici del. E’ quanto riporta il Messaggero, l’atteggiamento è stato definito “”, “non deve più ripetersi”, “saremo severissimi”, “un”. Inoltre i vertici delhanno bocciato la direzione di Guida che avrebbe dovuto sanzionare il portoghese. Il designatore Rocchi ha chiesto di usare massima severità già a partire dalle prossime partite. Il ‘duello’ tra lo Special One e gli ufficiali di gara sarebbe iniziato già dal riscaldamento e si sarebbe infiammato in occasione del mancato rigore concesso ai giallorossi per un fallo non fischiato per un contatto tra Hysaj e Zaniolo. Un nuovo episodio si è ...

khm_althani : #Mourinho ha bevuto dal calice amaro #Roma #Lazio #Pedro - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - lequipe : La Lazio Rome domine l'AS Roma dans le derby - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #LazioRoma #Roma verso RomaEmpoli @TuttoASRoma24 # Lazio-Roma, i giallorossi difendon… - giglionews : FOTO: striscione del Giglio al derby Roma-Lazio -