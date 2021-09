Advertising

CinqueNews : Lazio, Milinkovic: «Ho fatto tanti gol importanti, proverò a farne ancora» - LALAZIOMIA : Gregucci: “Il derby gara spartiacque. Immobile il primo elemento che ha cambiato la partita, Milinkovic è un fattor… - DiOlimpico : RT @Solo_La_Lazio: ?? Auguri @10_luisalberto ?? E scatta la festa con i suoi compagni: da #Immobile a #Milinkovic, tanti gli invitati al co… - Solo_La_Lazio : ?? Auguri @10_luisalberto ?? E scatta la festa con i suoi compagni: da #Immobile a #Milinkovic, tanti gli invitati… - BlandizziMario : @FBiasin Infatti non lo capirò mai..il Milan ha offerto 7 a kessie , a dollarumma 8 miln, chalanohlu 5.5, e vanno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milinkovic

Savic ha sfoderato una prestazione delle sue. Dal goal strepitoso a delle giocate ... Derby da dimenticare per Mancini che si perde un po' tutti gli attaccanti dellae non solo. Come ......la scorsa estate, è arrivato a Formello con l'idea di continuare a sciorinare un gioco armonioso e ha trovato vari giocatori che potranno aiutarlo in questo proposito. Luis Alberto e...La Lazio festeggia il suo Mago. Dopo il post della società che ha fatto gli auguri a Luis Alberto, è toccato anche ai compagni di squadra che, oltre a festeggiarlo con foto e dediche ...Roma-Mourinho: il dossier arbitrale che parte da una contraddizione e maschera gli errori di altri - Noi Biancocelesti ...