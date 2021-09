Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Anna Falchi e il video su Zaniolo: “Cosa goliardica…” - Corriere dello Sport - salvione : Lazio, Anna Falchi e il video su Zaniolo: “Cosa goliardica…” - LALAZIOMIA : Lazio, Anna Falchi e il video su Zaniolo: “Cosa goliardica…” - sportli26181512 : Lazio, Anna Falchi e il video su Zaniolo: “Cosa goliardica…”: L’attrice e showgirl, in una storia Instagram, spiega… - infoitsport : Lazio, Anna Falchi torna sul video di Zaniolo: 'Non volevo danneggiare nessuno' - FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Anna

Corriere dello Sport

ROMA - Il video del gestaccio di Nicolò Zaniolo rivolto ai tifosi della, a fine derby, è partito dal telefono diFalchi. La tifosa dellaha pubblicato il filmato appena fatto dalla nipotina ed è diventato subito virale., su Instagram, ha poi spiegato: " Il video post - derby che sta scatenando ...... provenienti dall' Emilia Romagna, dalla Liguria, dal, dalle Marche, dalla Campania, dalla ... Eugenio Fanini,Merlini e Franz Palma. Con questo evento si è chiuso il programma di regate dell'...L’attrice e showgirl, in una storia Instagram, spiega l’accaduto e cerca di chiudere il caso: “Facciamoci una risata” ...Lazio-Roma, queste le ultime novità relative alle eventuali conseguenze per Nicolò Zaniolo in seguito al suo gesto. Nicolò Zaniolo ©GettyImages. Ormai il gesto è noto ai più ...