Laurea honoris causa a Roberto Mancini: “Lo sport, quando è vissuto bene, è una celebrazione” (Di martedì 28 settembre 2021) È stata conferita la Laurea magistrale honoris causa in Scienze dello sport al commissario tecnico Roberto Mancini. Dopo aver guidato la Nazionale di calcio alla conquista degli Europei 2020 sollevando con soddisfazione la coppa, simbolo di una vittoria che sa, ancora oggi di riscatto; l‘Università degli studi di Urbino Carlo Bo ha celebrato il suo nobile contributo con un riconoscimento istituzionale. Mancini, oggi 28 settembre, ha tenuto la lectio magistralis declinando il tema Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire un team vincente nello sport. Un argomento che riassume in parole e in strategie il suo operato prima da giocatore e poi come allenatore di squadre di club, fino alla vittoria netta degli ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) È stata conferita lamagistralein Scienze delloal commissario tecnico. Dopo aver guidato la Nazionale di calcio alla conquista degli Europei 2020 sollevando con soddisfazione la coppa, simbolo di una vittoria che sa, ancora oggi di riscatto; l‘Università degli studi di Urbino Carlo Bo ha celebrato il suo nobile contributo con un riconoscimento istituzionale., oggi 28 settembre, ha tenuto la lectio magistralis declinando il tema Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire un team vincente nello. Un argomento che riassume in parole e in strategie il suo operato prima da giocatore e poi come allenatore di squadre di club, fino alla vittoria netta degli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Laurea honoris causa a Roberto Mancini a Urbino. Per ll ct della nazionale di calcio 'lectio magistralis' sulla cos… - PawOnMyHeart : @robymancio @uniurbit E bravo Mister! ?????Laurea ben meritata: più honoris causa di così non credo sia possibile! ???? - AnsaMarche : Calcio: Acquaroli, porto in Regione lezione ct sul 'gruppo'. Su laurea honoris causa a Mancini. 'Professionalità e… - FratellidItalia : RT @AcquaroliF: Facciamo i complimenti al CT, Dottor Roberto Mancini che oggi ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze dello Sport al… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Roberto Mancini riceve la laurea honoris causa dell’Università di Urbino -