Laura Ziliani, il 'trio criminale' non risponde al gip. Le figlie in cella insieme, Milani in isolamento (Di martedì 28 settembre 2021) Paola e Silvia Zani nel carcere di Verziano, Mirto Milani in quello di Canton Mombello. Quello che viene definito dagli inquirenti 'il trio criminale' , è stato interrogato questa mattina davanti al ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Paola e Silvia Zani nel carcere di Verziano, Mirtoin quello di Canton Mombello. Quello che viene definito dagli inquirenti 'il' , è stato interrogato questa mattina davanti al ...

Advertising

Corriere : Oggi le figlie di Laura Ziliani e Mirto Milani compariranno davanti al gip - infoitcultura : Laura Ziliani, la mail anonima a Storie Italiane: «In spalla una donna priva di sensi. Sono stato pagato per tacere» - AryElmini : RT @AnnaVagli: Il triangolo di Temu e le personalità criminali di Silvia, Paola e Mirto. Ne ho scritto per - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani, le due figlie e Mirto Milani in silenzio davanti al gip - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani, le figlie e il fidanzato si sono avvalsi della facoltà di non rispondere -