Laura Ziliani, il giallo della mail anonima: 'Ho visto il vicino che trasportava un corpo' (Di martedì 28 settembre 2021) Otto giorni dopo la scomparsa di Laura Ziliani, all'indirizzo di posta elettronica della polizia locale della Valle Camonica, arriva un messaggio inquietante: 'Il nostro vicino che ha preso sulle ... Leggi su today (Di martedì 28 settembre 2021) Otto giorni dopo la scomparsa di, all'indirizzo di posta elettronicapolizia localeValle Camonica, arriva un messaggio inquietante: 'Il nostroche ha preso sulle ...

