Latina, mamma muore dopo il parto in ospedale: si indaga per omicidio colposo (Di martedì 28 settembre 2021) Latina – Oggi sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 37 anni, dopo aver raggiunto una delle gioie più grandi: diventare mamma per la terza volta. Il sogno di una 36enne invece s’è spezzato venerdì 24 settembre, dopo due giorni dal parto del piccolo, è morta a causa di una emorragia che i medici del Santa Maria Goretti di Latina non sono riusciti a fermare. Il marito della 36enne ha presentato un esposto. dopo l’esposto presentato dal marito, assistito da Studio3A, la Procura di Latina, tramite del Pubblico Ministero, Simona Gentile, ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte della donna di origine cubana ma residente con il marito a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– Oggi sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 37 anni,aver raggiunto una delle gioie più grandi: diventareper la terza volta. Il sogno di una 36enne invece s’è spezzato venerdì 24 settembre,due giorni daldel piccolo, è morta a causa di una emorragia che i medici del Santa Maria Goretti dinon sono riusciti a fermare. Il marito della 36enne ha presentato un esposto.l’esposto presentato dal marito, assistito da Studio3A, la Procura di, tramite del Pubblico Ministero, Simona Gentile, ha aperto un procedimento penale per, al momento contro ignoti, per la morte della donna di origine cubana ma residente con il marito a ...

Advertising

ilfaroonline : Latina, mamma muore dopo il parto in ospedale: si indaga per omicidio colposo - romalifenews : Il piccolo Stefano Fabian non conoscerà mai la mamma #Latina #27settembre - News_24it : LATINA - Il piccolo Stefano Fabian per fortuna sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma, spirata tre giorni dopo… - Sgrollo5 : @AndreaB16903832 Non sono di Latina purtroppo ma tu cmq sei veramente fantastico mamma miaaaa ohhh ?? - SamueleIts : @lucantoniolucas Il mio terzo nome è Pio e mia mamma era tutto tranne che vrenzola e cessa. Pio ha radici nella cul… -