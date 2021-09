Latina-Juve Stabia, i convocati di Novellino (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di questo pomeriggio, il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 21 calciatori convocati per il match Latina-Juve Stabia, valevole per la 6a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 29 settembre 2021, con inizio alle ore 18:00 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina. Portieri: Lazzari, Maresca, Sarri. Difensori: Caldore, Cinaglia, Esposito, Rizzo, Tonucci, Troest. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato. Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa. Indisponibili: Davì, Donati, Eusepi, Pozzer, Russo, Todisco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di questo pomeriggio, il tecnico Walter Alfredoha reso nota la lista dei 21 calciatoriper il match, valevole per la 6a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 29 settembre 2021, con inizio alle ore 18:00 presso lo stadio Domenico Francioni di. Portieri: Lazzari, Maresca, Sarri. Difensori: Caldore, Cinaglia, Esposito, Rizzo, Tonucci, Troest. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Schiavi, Squizzato. Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Evacuo, Lipari, Panico, Stoppa. Indisponibili: Davì, Donati, Eusepi, Pozzer, Russo, Todisco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

