Lasciano segnare gli avversari per fair play | l’insolita scena in serie C – VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lasciano segnare

Periodico Italiano

Podio anomalo quello di questa settimana in Eccellenza . Per una volta, infatti, i bomberl'intero palcoscenico ai difensori che stanno trascinando in alto ViPo Trento , Comano ...di15 ...I bianconeri partono timorosi,fare la partita agli avversari, vanno sotto nei primi ... la trasferta a Marassi contro la Sampdoria può essere uno spartiacqua, una gara che puòun ...SERIE C - Tenkorang realizza a gioco fermo, l'allenatore fermano ordina ai suoi di lasciar segnare gli avversari. Vincerà la Fidelis Andria 3 a 1 ma ma il risultato passa in secondo piano Una domenica ...