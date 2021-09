L’Aquila, terremoto 2009: Draghi inaugura Parco della memoria e promette 1,78 miliardi per la ricostruzione (Di martedì 28 settembre 2021) Le 309 vittime sono 309 angeli. Lo ha detto il Premier Mario Draghi nel suo discorso a L'Aquila in occasione dell'inaugurazione del Parco della memoria dedicato alle vittime del sisma del 6 aprile 2009, Stanziati 1,78 miliardi per la ricostruzione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 settembre 2021) Le 309 vittime sono 309 angeli. Lo ha detto il Premier Marionel suo discorso a L'Aquila in occasione dell'zione deldedicato alle vittime del sisma del 6 aprile, Stanziati 1,78per laL'articolo proviene da Firenze Post.

