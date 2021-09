L’appello di Valeria dopo la morte del marito: “Aiutatemi, raccolgo fondi per le mie figlie” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na)- Valeria, 28 anni, è una mamma di Portici (Napoli) di due gemelline di un anno. Ad aprile ha perso il marito, Mariano giovane come lei e pieno di sogni col quale gestiva un wine bar a San Giorgio a Cremano (Napoli) dopo aver ottenuto un finanziamento per l’apertura. Quella sera del 30 aprile a bordo di una moto, dopo una giornata di lavoro, faceva ritorno a casa quando è stato investito da un’auto, lasciato sull’asfalto, privo di vita. Oggi Valeria deve far fronte alle spese del locale, restituire il prestito e soprattutto crescere due figlie che il marito amava tantissimo. Per questo ha deciso di dar vita a una raccolta fondi attraverso la piattaforma di crowdfunding GoFundMe: è possibile donare e finora è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na)-, 28 anni, è una mamma di Portici (Napoli) di due gemelline di un anno. Ad aprile ha perso il, Mariano giovane come lei e pieno di sogni col quale gestiva un wine bar a San Giorgio a Cremano (Napoli)aver ottenuto un finanziamento per l’apertura. Quella sera del 30 aprile a bordo di una moto,una giornata di lavoro, faceva ritorno a casa quando è stato investito da un’auto, lasciato sull’asfalto, privo di vita. Oggideve far fronte alle spese del locale, restituire il prestito e soprattutto crescere dueche ilamava tantissimo. Per questo ha deciso di dar vita a una raccoltaattraverso la piattaforma di crowdfunding GoFundMe: è possibile donare e finora è ...

