(Di martedì 28 settembre 2021): sono oltre cinquecento isbarcati sull’isola da un vecchio peschereccio in ferro. Una carretta lunga una quindicina di metri, stracolma di persone provenienti da Ciad, Marocco, Siria, Bangladesh, Sudan, Nigeria, Etiopia, Senegal ed Egitto. Tra loro, anche donne e bambini. L’imbarcazione sarebbe partita dalle coste libica. Esattamente da Zuwara: una delle tante che puntano a dritta verso i nostri porti. Basti pensare che, nelle ore appena precedenti ildi questa, sulla più grande delle Pelagie le autorità locali aveva provveduto ad altri 5 sbarchi: per un totale di 119appena approdati....

Advertising

SecolodItalia1 : Lampedusa sotto assedio, maxi sbarco nella notte: arrivano 686 migranti. Ma alla Lamorgese va bene così (video)… - antonellazacca4 : Nemmeno fossimo stati sotto l'impero austro-ungarico, avremmo ricevuto tanta umiliazione Noi vessati da #greenpass… - orsoladelzenero : RT @ennioidea: @PSanticoli Potrebbe essere affondata Lampedusa sotto il peso delle valanghe di clandestini irregolari sbarcati. La notizia… - Franco91701236 : Ormai la Calabria è una nuova Lampedusa. Draghi e Lamorgese, con il colpevole silenzio dell’uomo sotto in foto, ha… - francobaietti : Ormai la Calabria è una nuova Lampedusa. Draghi e Lamorgese, con il colpevole silenzio dell’uomo sotto in foto, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa sotto

... con un totale di 67 migranti, sono giunti adurante la notte, dopo il maxi sbarco di 686 persone. Le 4 "carrette" - occupate da 30, 8, 12 e 17 persone - sono state intercettate quasi...... con un totale di 67 migranti, sono giunti adurante la notte, dopo il maxi sbarco di 686 persone. Le 4 'carrette' - occupate da 30, 8, 12 e 17 persone - sono state intercettate quasi...Sono in tutto 686 i migranti sbarcati a Lampedusa su un peschereccio di 15 metri approdato ieri sera al molo commerciale. Le operazioni di sbarco, che comprendono un primo triage sanitario, si sono co ...Come ha fatto un barcone con ben 686 clandestini ad arrivare fin sotto la costa di Lampedusa senza che nessun radar o drone lo abbia visto, è un mistero a Notizie di cronaca, politica, attualità, rice ...