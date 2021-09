Lampedusa, sbarchi senza freni: 700 clandestini su peschereccio di ferro (Video) (Di martedì 28 settembre 2021) Roma 28 set – L’isola di Lampedusa è al collasso ormai da troppo tempo a causa degli sbarchi e nella notte ha subito l’ennesimo arrivo di clandestini. Stavolta ancora più impressionante del solito, con quasi 700 immigrati irregolari giunti su un vecchio peschereccio di ferro di 15 metri che nella serata di ieri è approdato al molo commerciale. Nel Video pubblicato su Facebook da Attilio Lucia si vedono le prime operazioni di sbarco – seguite poi dal triage sanitario previsto dal governo – durate diverse ore e terminate all’una di notte. Cinque immigrati sono stati condotti al Poliambulatorio di Lampedusa perché stavano male. Lampedusa, 700 clandestini e hotspot al collasso Stando a quanto riferito dalle autorità, gli sbarcati sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma 28 set – L’isola diè al collasso ormai da troppo tempo a causa deglie nella notte ha subito l’ennesimo arrivo di. Stavolta ancora più impressionante del solito, con quasi 700 immigrati irregolari giunti su un vecchiodidi 15 metri che nella serata di ieri è approdato al molo commerciale. Nelpubblicato su Facebook da Attilio Lucia si vedono le prime operazioni di sbarco – seguite poi dal triage sanitario previsto dal governo – durate diverse ore e terminate all’una di notte. Cinque immigrati sono stati condotti al Poliambulatorio diperché stavano male., 700e hotspot al collasso Stando a quanto riferito dalle autorità, gli sbarcati sono ...

